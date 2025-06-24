Секрет довголіття та ясного розуму: названо олію, особливо корисну для літніх людей

Серед розмаїття корисних продуктів експерти виділяють один вид олії, який може стати справжнім скарбом для людей похилого віку.
Яку саме рослинну олію треба вживати людям похилого віку, пояснює РБК-Україна.
Йдеться про конопляну олію - продукт, що, попри свою недавню асоціацію з контрольованими речовинами, є абсолютно безпечним, легальним і має вражаючі властивості для підтримки здоров'я у зрілому віці.
Багато хто асоціює коноплі переважно з канабісом, але конопляна олія, отримана з насіння технічних конопель, не містить психоактивних речовин (ТГК), які викликають сп'яніння. Натомість вона є потужним джерелом цінних поживних речовин, що робить її ідеальним доповненням до раціону літніх людей.
Однією з найважливіших переваг конопляної олії є її ідеальне співвідношення Омега-3 та Омега-6 жирних кислот. Це співвідношення (зазвичай 3:1 або 2:1 на користь Омега-6) вважається оптимальним для людського організму. У сучасній західній дієті часто переважають Омега-6 жирні кислоти, що може призводити до запальних процесів. Конопляна олія допомагає відновити цей баланс, що має вирішальне значення для:
Серцево-судинної системи
Омега-3 жирні кислоти відомі своєю здатністю знижувати рівень "поганого" холестерину, зменшувати ризик утворення тромбів, підтримувати еластичність судин і нормалізувати артеріальний тиск. Для літніх людей, які часто стикаються з проблемами серця, це особливо важливо.
Функції мозку
Омега-3 є життєво важливими для здоров'я мозку та когнітивних функцій. Вони підтримують пам'ять, концентрацію уваги та можуть допомогти уповільнити вікові зміни, пов'язані з мозковою діяльністю, знижуючи ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.
Зменшення запалень
Збалансоване споживання Омега-3 та Омега-6 сприяє зниженню запальних процесів в організмі, які є коренем багатьох хронічних захворювань, включаючи артрит, що часто турбує людей похилого віку.
Конопляна олія – це не просто жири. Вона містить низку важливих вітамінів та мінералів, які підтримують здоров'я на клітинному рівні:
Вітамін Е
Потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами, сприяє здоров'ю шкіри та підтримує імунну систему. Це особливо важливо для літніх людей, чия імунна система з віком може слабшати.
Вітаміни групи В
Необхідні для метаболізму, вироблення енергії та функціонування нервової системи.
Мінерали
У конопляній олії можна знайти магній, цинк, залізо та калій – мікроелементи, які відіграють ключову роль у багатьох біологічних процесах, від міцності кісток до регуляції тиску.
Крім внутрішнього здоров'я, конопляна олія також позитивно впливає на зовнішній вигляд та рухливість. Жирні кислоти та вітаміни сприяють:
Зволоженню шкіри
Допомагають підтримувати еластичність і зволоженість шкіри, зменшуючи сухість і свербіж, які часто зустрічаються у літньому віці.
Зменшенню болю в суглобах
Протизапальні властивості Омега-3 жирних кислот можуть допомогти зменшити біль і скутість при артриті та інших запальних захворюваннях суглобів, покращуючи якість життя.
Конопляна олія має приємний горіховий присмак і не підходить для смаження при високих температурах, оскільки при цьому вона втрачає свої корисні властивості. Її найкраще використовувати у сирому вигляді:
Важливо обирати нерафіновану конопляну олію холодного віджиму, зберігати її в темному прохолодному місці або в холодильнику, щоб зберегти всі її цінні властивості.
Вас може зацікавити
При написанні використовувалися наступні джерела: Mayo Clinic, Healtline, Eating Well.