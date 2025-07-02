Секрет довголіття: 101-річна жінка розкрила, що їла все життя

Секрети харчування від 101-річної британки

Британка, яка народилася 1924 року, зізналася, що ніколи не їла нічого "особливо солодкого", але обожнювала фрукти.

На запитання, чи любить вона випити, вона твердо відповіла: "Ні, зовсім ні - я ніколи цього не любила. Я впевнена, що це шкідливо, просто впевнена".

Що стосується м'яса та риби, вона зізналася, що споживала "розумну кількість" у своєму раціоні.

"Нам, звісно, видавали пайки. Тому в молодості ми ніколи не мали так багато. Сьогодні я люблю трохи м'яса. Я не дуже люблю рибу, але трохи її їм", - зізналася довгожителька.

"Я завжди їла багато овочів , мене виховала мама, а вона дуже вірила в овочі, тому ми завжди їх мали. Мій батько вирощував їх, особливо під час війни, звісно, і я завжди їх їла і завжди любила", - додала жінка.

Активність кожного дня

Також британка розповіла, що, завдяки тому, що вона ніколи не вживала алкоголь та не палила - її активності можна тільки позаздрити, вона сповнена енергії і сили навіть в такому поважному віці.

Зараз вона також слідкує за тим, що кладе собі в тарілку.

"Я дуже обережна з тим, що я їм. Небагато солодкого, справді, просто багато овочів, багато фруктів, які я завжди їла", - резюмувала вона.