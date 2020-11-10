Сегодняшний состав НКРЭКУ углубляет кризис в энергетике, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Нынешний состав НКРЭКУ только углубляет кризис на энергетическом рынке и должен быть немедленно обновлен.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Україна24".

"Чем дольше этот состав комиссии будет работать, тем больше будет этот кризис, я это вам гарантирую, я уже за год посмотрел, что они натворили", - отметил депутат.

По его словам, 50 народных депутатов из всех парламентских фракций и групп направили конституционное представление относительно признания неконституционными указы президента о назначении действующих членов комиссии.

Кучеренко отметает, что состав НКРЭКУ сейчас нелегитимен.

"Именно поэтому рассмотрение нашего представления требует как можно более быстрой реакции именно для того, чтобы четко определить и дать полномочия правительству, который должен отвечать за эту ситуацию", - добавил нардеп.

Напомним, большинство членов НКРЭКУ были назначены президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г.

В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который до марта 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за его семейного энергетического бизнеса.