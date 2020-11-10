ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сьогоднішній склад НКРЕКП поглиблює кризу в енергетиці, - нардеп

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 15:11
Сьогоднішній склад НКРЕКП поглиблює кризу в енергетиці, - нардеп
Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Нинішній склад НКРЕКП лише поглиблює кризу на енергетичному ринку і повинен бути негайно оновлений.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Чим довше цей склад комісії буде працювати, тим більше буде ця криза, я це вам гарантую, я вже за рік подивився, що вони наробили", - зазначив депутат.

За його словами, 50 народних депутатів з усіх парламентських фракцій та груп направили конституційне подання щодо визнання неконституційними укази президента про призначення діючих членів комісії.

Кучеренко наголошує, що склад НКРЕКП наразі нелегітимний.

"Саме тому розгляд нашого подання потребує якомога швидшої реакції саме для того, щоб визначити чітко і дати повноваження уряду, який має відповідати за цю ситуацію", - додав нардеп.

Нагадаємо, більшість членів НКРЕКП були призначені президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р.

У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за неї лежить на НКРЕКП.

Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Енергетика Олексій Кучеренкоенергетика

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся