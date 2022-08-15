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Сегодняшний обстрел Харькова: стало известно о первой жертве

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Харьков, Понедельник 15 августа 2022 15:02
Сегодняшний обстрел Харькова: стало известно о первой жертве Фото: в результате обстрела Харькова погиб один человек (t me livekharkiv)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове в результате обстрела Салтовского района погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице", - написал он.

При этом правоохранитель сообщил, что открыто дело по факту обстрелов Харькова по ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Согласно санкциям статьи виновнику обстрелов грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное.

Фото: последствия сегодняшнего обстрела Харькова (npu.gov.ua)

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив.

Кроме того, в результате обстрела пять человек получили ранения.

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