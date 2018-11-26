Сегодняшний день стал переходом от гибридной войны к обычной, - Грымчак

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак заявил, что это был первый случай открытой агрессии

Фактически можно считать сегодняшний день переходом от гибридной войны к обычной войне. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Юрий Гримчак, замминистра по делам ТОТ.

"У нас сегодня состоялась открытая военная агрессия РФ. Решение, принятое на СНБО, предусматривает указ президента, который будет, я так понимаю, завтра, о введении военного положения. Завтра же ВРУ, если успеет собраться, должна рассмотреть этот вопрос. В течение 48 часов. Я думаю, что это надо делать, потому что мы почти 5 лет уже находимся в состоянии боевых действий, но впервые это была открытая агрессия, которая не камуфлировалась. Фактически можно считать сегодняшний день переходом от гибридной войны к обычной войне", - рассказал он.

По его словам, военное положение могут ввести на 60 суток.

"Это не будет означать полную мобилизацию военных, хотя так называемый резерв первой очереди предупрежден. Это не будет означать какие-то ограничения. Банковская система работает. На сегодня это просто мобилизация страны, не как призыв людей, а как мобилизация страны для защиты. Сегодня было предложение ввести военное положение на 60 суток. Они совершили факт открытой агрессии против моей страны сегодня", - добавил он.

Напомним, СНБО рекомендовало ввести военное положение в Украине. По словам главы государства Петра Порошенко, Верховная рада уже завтра соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения.