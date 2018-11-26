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Сьогоднішній день став переходом від гібридної війни до звичайної, - Гримчак

Новини » Політика    26.11.2018 - 01:19
Сьогоднішній день став переходом від гібридної війни до звичайної, - Гримчак
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак заявив, що це був перший випадок відкритої агресії

Фактично можна вважати сьогоднішній день переходом від гібридної війни до звичайної війни. Про це в коментарі РБК-Украіна повідомив Юрій Гримчак, замміністра по справах ТОТ.

"У нас сьогодні відбулась відкрита військова агресія РФ. Рішення, прийняте на РНБО, передбачає указ президента, який буде, я так розумію, завтра, про введення воєнного стану. Завтра ж ВРУ, якщо встигне зібратися, повинна розглянути це питання. Протягом 48 годин. Я думаю, що це треба робити, тому що ми майже 5 років вже знаходимось у стані бойових дій, але вперше це була відкрита агресія, яка не камуфлювалася. Фактично можна вважати сьогоднішній день переходом від гібридної війни до звичайної війни", - розказав він.

За його словами, воєнний стан можуть ввести на 60 діб. 

"Це не буде означати повну мобілізацію військових, хоча так званий резерв першої черги попереджений. Це не буде означати якісь обмеження. Банківська система працює. На сьогодні це просто мобілізація країни, не як призов людей, а як мобілізація країни для захисту. Сьогодні була пропозиція ввести воєнний стан на 60 діб. Вони вчинили факт відкритої агресії проти моєї країни сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, РНБО рекомендувало ввести воєнний стан в Україні. За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану.

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