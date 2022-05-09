Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовятся к наступлению на Лисичанск, - ОВА
При поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взятия под контроль Рубежного. Оккупанты готовятся к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
Отмечается, что российские военные увеличили огневое влияние и пытаются прорвать оборону.
При этом на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.
Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
За минувшую неделю отбита 71 вражеская атака. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага.
Подразделениями ПВО сбиты два самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные отошли на более прочные позиции от Попасной. По словам начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в городе разрушено все.
Также в результате обстрела водоканала в Попасной - миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.
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