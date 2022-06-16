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Сегодняшний авиаудар по Лисичанску: новые данные о жертвах и видео последствий

Фото: в результате авиаудара по Лисичанску погибли 4 человек (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

В результате сегодняшнего авиаудара по Лисичанску под завалами здания, где прятались люди, нашли еще одного погибшего. Поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня днем российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Вражеская бомба попала в одно из зданий, где прятались люди. Прибыв на место происшествия, спасатели во время разбора завалов извлекли четырех погибших граждан", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты обстреляли профилакторий, в результате чего он разрушился.

"Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил он.

Напомним, российские войска сегодня нанесли авиаудар по дому в Лисичанске (Луганская область), где прятались люди. Изначально сообщалось, что в результате по меньшей мере трое погибших и семеро раненых.

Отметим, в Лисичанске Луганской области дети, женщины и пожилые люди остаются в подвалах. Так они спасаются от обстрелов российской армии, у них нет даже элементарного - еды и воды.

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Луганск