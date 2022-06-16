Сегодняшний авиаудар по Лисичанску: новые данные о жертвах и видео последствий

"Сегодня днем российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Вражеская бомба попала в одно из зданий, где прятались люди. Прибыв на место происшествия, спасатели во время разбора завалов извлекли четырех погибших граждан", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты обстреляли профилакторий, в результате чего он разрушился.

"Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил он.