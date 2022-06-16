В Лисичанске сотни людей остаются в подвалах без еды и воды, - ГСЧС

В Лисичанске Луганской области дети, женщины и пожилые люди остаются в подвалах. Так они спасаются от обстрелов российской армии, у них нет даже элементарного - еды и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В течение суток вследствие обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и Горском", - добавляют спасатели.

По данным ГСЧС, под прицельным огнем российских войск находится вся территория Луганской области.

"Сотни людей застряли в подвалах. Многие сидят без еды и воды. В подвалах маленькие дети, женщины, старики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории северодонецкого завода "Азот", который контролируют украинские войска, находятся около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей.

Как сообщалось, ранее российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк (Луганская область).

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