С сегодняшнего дня украинцы могут покупать банковское золото: как это будет работать

Согласно решению, банки будут продавать банковские металлы в пределах остатка в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года. Дополнительно к этому остатку включается объем превышения купли над продажей по всем банковским металлам в течение следующих операционных дней.

"Учитывая указанные ограничения такие операции не будут оказывать давления на международные резервы Украины", - отметили в НБУ.

По оценкам НБУ, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

Ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.

Кроме того, для однозначной трактовки норм постановления НБУ уточнил, что банки во время продажи безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.