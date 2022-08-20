Відсьогодні українці можуть купувати банківське золото: як це працюватиме

Згідно з рішенням, банки продаватимуть банківські метали у межах залишку у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі над продажем за всіма банківськими металами протягом наступних операційних днів.

"З огляду на зазначені обмеження такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України", - зазначили в НБУ.

За оцінками НБУ, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Крім того, для однозначного трактування норм постанови НБУ уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.