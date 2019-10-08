В Киеве началось масштабное отключение воды из-за ремонта

Отключение воды в Киеве продлится с 8 по 16 октября
С 8 октября в Киеве началось массовое отключение водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Сообщается, что "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
8 октября
9 октября
10 октября
16 октября
Как сообщало ранее РБК-Украина часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии. Тогда без водоснабжения остались жители 11 улиц.
Также, как сообщалось, "Киевводоканал" планирует повысить тариф на водоснабжение и водоотвод в столице на 6%. Возможное повышение тарифов связано с изменениями в законодательстве Украины. В частности, из-за закона о рынке электрической энергии увеличились затраты водоканала на электричество. Также на повышение повлияло увеличение налогов на землю.