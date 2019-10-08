В Киеве началось масштабное отключение воды из-за ремонта

Иллюстративное фото

Отключение воды в Киеве продлится с 8 по 16 октября

С 8 октября в Киеве началось массовое отключение водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Сообщается, что "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

8 октября

с 9.00 до 24.00 - пр-т. Голосеевский, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;

с 9.00 до 17.00 - бульвар Л. Украинки, 5;

9 октября

с 9.00 до 21.00 - ул. Гришко, 3А;

с 21.00 до 8.00 10 октября - пр-т. Тычины, 2; Днепровская набережная, 2;

с 18.00 до 8.00 10 октября - ул. Павловская,15, 17, 18; ул. Дмитриевская, 62;

с 20.00 до 7.00 10 октября - ул. Гоголевская, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; ул.Павловская, 4 - 8; ул. Сечевых Стрельцов, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65; ул. В. Винниченко, 20;

10 октября

с 8.30 до 23.00 - ул. Ереванская, 31/1; ул. Козицкого, 9/23;

с 9.00 до 20.00 - ул. Березняковская, 17А ,22, 24, 26;

16 октября

с 6.00 до 21.00 - ул. Гришко, 5.

Как сообщало ранее РБК-Украина часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии. Тогда без водоснабжения остались жители 11 улиц.

Также, как сообщалось, "Киевводоканал" планирует повысить тариф на водоснабжение и водоотвод в столице на 6%. Возможное повышение тарифов связано с изменениями в законодательстве Украины. В частности, из-за закона о рынке электрической энергии увеличились затраты водоканала на электричество. Также на повышение повлияло увеличение налогов на землю.