Сегодня мы знаем, что произошло, - Качиньский о расследовании авиакатастрофы под Смоленском

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский рассказал об итогах расследования катастрофы 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска самолета Ту-154, на борту которого были президент страны Лех Качинський, его супруга и 86 членов правительственной делегации.

Выступая перед Президентским дворцом в Краковском предместье по случаю 12-й годовщины Смоленской катастрофы, он анонсировал скорое обнародование результатов по этому многолетнему делу.

"Сегодня мы знаем, что произошло. У нас есть этот ответ. У нас есть этот ответ, впервые полный, последовательный, отвечающий на все вопросы, а также проверенный многими различными центрами, в том числе за пределами Польши. Его обсудят в ближайшие дни и недели, он будет представлен публике", - заявил вице-премьер.

Чиновник отметил, что на сбор доказательств ушло много лет, а за последние 3 года произошли "большие изменения" в объяснении обстоятельств катастрофы.

"Это изменение является результатом не только трагического контекста, с которым мы сталкиваемся сегодня. Потому что этот контекст война в Украине, там неслыханные преступления, есть подтверждение - не в первый раз, а в первый раз так близко, так прямо - что Россия не изменилась, что пост коммунизм - потому что есть пост-коммунизм в России - так же преступен, как и коммунизм", - добавил он.