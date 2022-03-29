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"Сегодня-завтра станет понятно": у Путина оценили перспективы переговоров Украины и РФ

Новина українською →
Москва, Вторник 29 марта 2022 13:09
"Сегодня-завтра станет понятно": у Путина оценили перспективы переговоров Украины и РФ Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У российского президента Путина оценили, когда будет понятно или "есть что-то" в перспективах переговоров Украины и РФ. Там заявляют, что все станет понятным уже сегодня-завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, недавно росСМИ заявили, что на переговорах Украины и РФ обсуждаются условия нейтрального статуса обсуждаются на переговорах Украины и РФ в Стамбуле. Этот вопрос якобы был поднят во время встречи глав делегаций в формате тет-а-тет.

Добавим, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

Подробнее о том, чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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