Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине 2 сентября будет облачной и жаркой на большинстве территории, однако на западе ожидаются грозовые дожди, днем температура воздуха местами поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Как сообщают в Укргидрометцентре, понедельник будет преимущественно жарким и сухим. В западных областях ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+32, ночью ожидается от +16 до +19.

В Крыму также будет преимущественно солнечная и сухая погода. В день столбики термометров будут колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, в столице сегодня ожидается малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30, ночью ожидается от +15 до +17. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала жаркую летнюю погоду в понедельник, 2 сентября, на большинстве территории Украины. Отмечалось, что только в западных областях возможны локальные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +32.