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Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 08:00
Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +27

Погода в Україні 20 травня 2019 буде теплою та малохмарною, проте у західних областях країни очікуються грозові дощі, температура повітря вдень сягатиме +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і малохмарно, вдень від +23 до +27, вночі від +10 до +15. У центральних регіонах переважно без опадів, дощі пройдуть лише у Вінницькій області, вдень від +24 до +27, вночі від +12 до +15. На півдні тепло і малохмарно, вдень від +22 до +26, вночі від +14 до +18. У Криму вдень від +23 до +25, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі з грозами, вдень від +21 до +25, вночі від +12 до +15. У північних регіонах без опадів, вдень від +23 до +26, вночі від +11 до +14.

Додамо, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21-22 травня дощова погода пошириться на більшість українських областей. Також очікується зниження температури повітря.

погода

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 20 травня сухо та тепло, вдень від +25 до +27, вночі від +13 до +15, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

погода

В Хмельницькій обл. через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів У понеділок захід продовжить заливати дощами
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