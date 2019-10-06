Сегодня на западе и севере дожди

Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет дождливой в большинстве западных, северных и некоторых центральных областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня на западе возможны значительные дожди, днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +11, ночью снизится до +3...+8. В северных, Житомирской и Черкасской областях также возможны небольшие дожди, днем термометры покажут +8...+10 градусов, ночью +4...+7.

У большинстве центральных и восточных областей сухо, днем от +10 до +13, ночью от +6 до +10. На юге теплее, днем от +13 до +15, ночью от +6 до +9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5...+7. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталька Диденко прогнозировала, что 6 октября в северных и центральных областях ухудшится погода. Ожидаются сильные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.