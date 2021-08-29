Сегодня по всей Украине приспустят государственные флаги

В частности, приспустят флаги на административных зданиях органов государственной власти, зарубежных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях.

Известно, что День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 года № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь за родину, и как напоминание об одной из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

Символом этого Дня для наших военных стал цветок подсолнуха, ведь смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с этими цветками.