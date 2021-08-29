RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сьогодні по всій Україні приспустять державні прапори

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 серпня по всій країні будуть приспущені державні прапори в рамках відзначення Дня пам`яті захисників України. О 10.00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТКГ.

Зокрема, стяги приспустять на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах та на кораблях.

Відомо, що День пам`яті захисників України встановлено указом президента від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

Символом цього Дня для наших військових стала квітка соняха, адже смертельний для наших захисників “зелений коридор” пролягав через поля із цими квітками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниУкраїнафлагшток