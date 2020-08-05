Матчем с участием "Шахтера" возобновляется борьба в еврокубках

Сегодня, 5 августа, после почти пятимесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновляются матчи в европейских клубных турнирах УЕФА. Одним из первых в борьбу вступает чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Еврокубки перезапускаются с поединков Лиги Европы, а именно - ответных игр 1/8 финала, кроме "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома". Эти команды не успели сыграть первые матчи, поэтому проведут одноматчевые противостояния на нейтральном поле.

Единственный представитель Украины в еврокубках сразится с немецким "Вольфсбургом" (первая игра завершилась выездной победой "горняков" со счетом 2:1). Встреча начнется в 19:55 и ее покажет телеканал "Футбол 1".

Также в это время состоится встреча "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1), трансляция которой будет доступна на "Футбол 2". В 22:00 встретятся "Интер" - "Хетафе" ("Футбол 1") и "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 5:0 ("Футбол 2").

На следующий день запланированы следующие поединки:

"Байер" - "Рейнджерс" (3:1), в 19:55 на "Футбол 1"

"Севилья" - "Рома", в 19:55 на "Футбол 2"

"Базель" - "Айнтрахт" (3:0), в 22:00 на "Футбол 1"

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1), в 22:00 на "Футбол 2"

Также на этой неделе возобновятся матчи плей-офф Лиги Чемпионов. До перерыва определились четыре участника 1/4 финала - "РБ Лейпциг", "Атлетико", "Аталанта" и ПСЖ.

Болельщикам в пятницу и субботу предстоит увидеть еще четыре ответные игры 1/8 финала:

7 августа

"Ювентус" - "Лион" (0:1), в 22:00 на "Футбол 2"

"Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), в 22:00 на "Футбол 1"

8 августа

"Бавария" - "Челси" (3:0), в 22:00 на "Футбол 1"

"Барселона" - "Наполи" (1:1), в 22:00 на "Футбол 2"

Напомним, первые матчи футбольных еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии.