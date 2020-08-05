Матчем за участю "Шахтаря" поновлюється боротьба в єврокубках

Сьогодні, 5 серпня, після майже п'ятимісячної перерви, викликаної пандемією коронавірусу, відновлюються матчі європейських клубних турнірів УЄФА. Одним з перших у боротьбу вступає чемпіон України донецький "Шахтар".

Єврокубки перезапускаються з поєдинків Ліги Європи, а саме - ігор у відповідь 1/8 фіналу, окрім "Інтер" - "Хетафе" і "Севілья" - "Рома". Ці команди не встигли зіграти перші матчі, тож проведуть одноматчеве протистояння на нейтральному полі.

Єдиний представник України у єврокубках битиметься з німецьким "Вольфсбургом" (перша гра завершилась виїзною перемогою "гірників" з рахунком 2:1). Зустріч розпочнеться о 19:55 і її покаже телеканал "Футбол 1".

Також в цей час відбудеться зустріч "Копенгаген" - "Істанбул Башакшехір" (0:1), трансляція якої буде доступна на "Футбол 2". О 22:00 зустрінуться "Інтер" - "Хетафе" ("Футбол 1") та "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 5:0 ("Футбол 2").

Наступного дня заплановані такі поєдинки:

"Баєр" - "Рейнджерс" (3:1), о 19:55 на "Футбол 1"

"Севілья" - "Рома", о 19:55 на "Футбол 2"

"Базель" - "Айнтрахт" (3:0), о 22:00 на "Футбол 1"

"Вулверхемптон" - "Олімпіакос" (1:1), о 22:00 на "Футбол 2"

Також цього тижня поновляться матчі плей-офф Ліги Чемпіонів. До перерви визначилися чотири учасники 1/4 фіналу - "РБ Лейпциг", "Атлетіко", "Аталанта" і ПСЖ.

Уболівальникам у п'ятницю і суботу належить побачити ще чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу:

7 серпня

"Ювентус" - "Ліон" (0:1), о 22:00 на "Футбол 2"

"Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), о 22:00 на "Футбол 1"

8 серпня

"Баварія" - "Челсі" (3:0), о 22:00 на "Футбол 1"

"Барселона" - "Наполі" (1:1), о 22:00 на "Футбол 2"

Нагадаємо, перші матчі футбольних єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв пандемії.