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На сегодня не видно безопасного для Украины преемника Путина, - посол Британии

Новина українською →
Киев, Четверг 25 августа 2022 15:38
На сегодня не видно безопасного для Украины преемника Путина, - посол Британии Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Милан Лелич

На сегодня в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила британский посол Мелинда Симмонс.

По ее словам, россияне должны сами определять свое будущее.

"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который бы сразу заставил украинцев чувствовать себя безопаснее", - отметила Симмонс.

Она также подчеркнула, что для смены политического режима или демократизации российского народа нужно время.

"Независимо от того, что решат граждане России, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", - сказала посол.

В качестве примера она привела рост присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.

Напомним, российские издания еще в мае 2022 года писали, что в Кремле якобы уже выбирают преемника Путина.

Украинская разведка называла его возможным преемником нынешнего директора ФСБ Александра Бортникова.

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