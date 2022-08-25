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На сьогодні не видно безпечного для України наступника Путіна, - посол Британії

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 15:38
На сьогодні не видно безпечного для України наступника Путіна, - посол Британії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила британський посол Мелінда Сіммонс.

За її словами, росіяни мають самі визначати своє майбутнє.

"І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б відразу змусила українців відчувати себе безпечніше", - зазначила Сіммонс.

Вона також підкреслила, що для зміни політичного режиму або демократизації російського народу потрібен час.

"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", - сказала посол.

Як приклад вона навела зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.

Нагадаємо, російські видання ще в травні 2022 року писали, що в Кремлі нібито вже обирають наступника Путіна.

Українська розвідка називала його можливим наступником нинішнього директора ФСБ Олександра Бортнікова.

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Володимир Путін Російська Федерація
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