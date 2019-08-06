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Сьогодні в Україну повертається спека

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 08:00
Сьогодні в Україну повертається спека
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півночі, у центрі, на сході та півдні країни сьогодні мінлива хмарність, без опадів

Погода в Україні 6 серпня покращиться по всій території країни, крім західної частини, температура повітря підніметься до +27. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на півночі, у центрі, на сході та півдні країни сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +23+25, а вночі очікується +11+13. На півдні температура повітря підніметься до +26. У західній області сьогодні дощі та грози, температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +11+13. У Криму та Кримській області 6 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +24+26.

Сьогодні в Україну повертається спека

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря досягне +24+26, вночі очікується +10+12.

Сьогодні в Україну повертається спека

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