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Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду

Автор: Инна Собора

В Украину сегодня придет потепление. Только в Луганской области ночью ожидаются заморозки, однако уже днем температура значительно повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На всей территории страны сегодня ожидается потепление до +20-22 градусов. Еще теплее будет в западных областях, где прогнозируют +22-24 градуса.

Ночью температура будет держаться на уровне +6-8 градусов. Прохладнее будет в Луганской области, где прогнозируют +2-4 градуса.

Осадков на территории страны не ожидается.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

Днем воздух прогреется до +20-22 градусов. Ночью прогнозируют +7-9 градусов.

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