Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу

Погода в Україні

На всій території країни сьогодні очікується потепління до +20-22 градусів. Ще тепліше буде у західних областях, де прогнозують +22-24 градуси.

Вночі температура триматиметься на рівні +6-8 градусів. Прохолодніше буде у Луганській області, де прогнозують +2-4 градуси.

Опадів на території країни не очікується.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Вдень повітря прогріється до +20-22 градусів. Вночі прогнозують +7-9 градусів.