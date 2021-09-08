Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу

В Україну сьогодні прийде потепління. Лише у Луганській області вночі очікуються заморозки, однак вже вдень температура значно підвищиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На всій території країни сьогодні очікується потепління до +20-22 градусів. Ще тепліше буде у західних областях, де прогнозують +22-24 градуси.
Вночі температура триматиметься на рівні +6-8 градусів. Прохолодніше буде у Луганській області, де прогнозують +2-4 градуси.
Опадів на території країни не очікується.
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.
Вдень повітря прогріється до +20-22 градусів. Вночі прогнозують +7-9 градусів.