Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Погода в Украине: сегодня, 15 июля, будет сухой и преимущественно солнечной лишь в восточных областях, температура днем до +27. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в понедельник западные, северные, центральные и южные области накроют сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 на западе до +26 на юге, ночью от +9 до +17. В Крыму также стоит ждать дождей с грозами, днем до +26.

Осадки обойдут только восточные и Днепропетровскую области. Там столбики термометров покажут от +25 до +27 днем и от +12 до +17 ночью. Ожидается преимущественно облачная с прояснением погода.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня ожидается также дождливая погода, местами с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+21, ночью опустятся к отметке +13...+15.