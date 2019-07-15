Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні: сьогодні, 15 липня, буде сухою та переважно сонячною лише у східних областях, температура вдень до +27. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у понеділок західні, північні, центральні та південні області накриють сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 на заході до +26 на півдні, вночі від +9 до +17. У Криму також варто чекати дощів з грозами, вдень до +26.

Опади оминуть лише східні та Дніпропетровську області. Там стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 вдень та від +12 до +17 вночі. Очікується переважно хмарна з проясненням погода.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у столиці сьогодні очікується також дощова погода, місцями з грозами. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+21, вночі опустяться до позначки +13…+15.