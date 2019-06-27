Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Украине: сегодня, 27 июня, дождь с грозами в центральной и западной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной части Украины дожди с грозами, температура воздуха днем +27+29, а ночью +17+20. Также грозы в центральный части, в частности в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Температура воздуха днем +30+32, а ночью +16+18.

На востоке страны солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составляет +30+33, ночью +15+17. Синоптики отмечают, что в южной части Украины будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем +33+35, ночью +18+20. Однако, в Одесской области дожди с грозами, температура воздуха днем +31+33, а ночью +19+21.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +28+30, а ночью +17+19.