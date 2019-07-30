Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Украине сегодня, 30 июля, ухудшится, в западной, центральной и восточной частях дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных, восточных и центральных областях сегодня дожди и грозы. На западе температура воздуха днем составит +27+30, ночью ожидается +15+18. В восточной части страны температура воздуха днем составит +26+29, ночью ожидается +14+18.

Синоптики отмечают, что в центральных областях также ухудшится погода. Температура воздуха днем составит +24+26, ночью ожидается +15+17. На юге Украины сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30+33, ночью ожидается +17+21. Также солнечно в Крыму и Крымской области. Там температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +24+26, а ночью ожидается +15+17.