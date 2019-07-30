Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Погода в Україні сьогодні, 30 липня, погіршиться, у західній, центральній та східній частинах дощі з грозами. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних, східних та центральних областях сьогодні дощі та грози. На заході температура повітря вдень складе +27+30, вночі очікується +15+18. У східній частині країни температура повітря вдень складе +26+29, вночі очікується +14+18.

Синоптики зазначають, що у центральних областях також погіршиться погода. Температура повітря вдень складе +24+26, вночі очікується +15+17. На півдні України сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +30+33, вночі очікується +17+21. Також сонячно в Криму та Кримській області. Там температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в Києві сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+26, а вночі очікується +15+17.