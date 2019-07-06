Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східній частині та Херсонській області дощі з грозами

Погода в Україні: сьогодні, 6 липня, мінлива хмарність у західній частині країни та дощі - у східній. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики зазначають, що на заході, півночі та в центрі країни сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становить +22+25, а вночі +10+13. У східній частині та Херсонській області дощі з грозами. Температура повітря вдень +22+26, а вночі +16+18. У Криму вже третій день дощі.

Погода у Києві на сьогодні

За данимим синоптиків, сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень +22+24, а вночі +14+16.