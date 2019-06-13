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Сьогодні в Україні сонячно, температура +34

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні сонячно, температура +34
Ілюстративне фото (Pixabey)

У Києві без опадів, температура +33

Погода в Україні 13 травня 2019 року буде сонячною, лише в деяких областях очікуються дощі з грозами, температура місцями прогріється до +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України буде сухо, місцями хмарно, температура повітря вдень +30 +34, вночі +18 +21. У центральних регіонах погода буде ясною, температура повітря вдень +31 +33, вночі +18 +21. На півдні опадів не очікується, температура повітря вдень +30 +33, вночі +19 +21. У Криму очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +29 +31, вночі +19 +21.

У заході країни місцями очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +30 +33, вночі +16 +19. У північних областях очікується дощ, температура вдень +30 +32, вночі +18 +21.

Сьогодні в Україні сонячно, температура +34Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 червня очікується суха і сонячна погода, місцями хмарно, температура повітря вдень +31 +33, вночі +19 +21. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні сонячно, температура +34

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