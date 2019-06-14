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Сегодня в Украине солнечно, температура +33

Новости » Общество    14.06.2019 - 08:00
Сегодня в Украине солнечно, температура +33
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве без осадков, температура +32

Погода в Украине 14 мая 2019 года будет тепло и без осадков, лишь на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура местами прогреется до +33.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны ожидается солнечная погода, без осадков, температура воздуха днем +27 +31, ночью +15 +21. В центральных регионах погода будет солнечной, температура воздуха днем +30 +32, ночью +18 +20. На юге осадков не ожидается, температура воздуха днем +29 +33, ночью +18 +22. В Крыму также без осадков, температура днем +30 +32, ночью +18 +20. 

На западе страны днем ​​местами кратковременный дождь и гроза, температура воздуха днем +29 +32, ночью +16 +20. В северных областях без осадков, температура днем +27 +31, ночью +15 +18 градусов. 

Сегодня в Украине солнечно, температура +33Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 июня будет солнечно и без осадков, температура воздуха днем +30 +32, ночью +18 +20. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня в Украине солнечно, температура +33

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