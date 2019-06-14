Сьогодні в Україні сонячно, температура +33

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві без опадів, температура +32

Погода в Україні 14 травня 2019 року буде тепло і без опадів, лише на заході країни очікуються короткочасні дощі та грози, температура місцями прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни очікується сонячна погода, без опадів, температура повітря вдень +27 +31, вночі +15 +21. У центральних регіонах погода буде ясною, температура повітря вдень +30 +32, вночі +18 +20. На півдні опадів не очікується, температура повітря вдень +29 +33, вночі +18 +22. У Криму також без опадів, температура вдень +30 +32, вночі +18 +20.

На заході країни вдень місцями короткочасний дощ і гроза, температура повітря вдень +29 +32, вночі +16 +20. У північних областях без опадів, температура вдень +27 +31, вночі +15 +18 градусів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 червня буде сонячно і без опадів, температура повітря вдень +30 +32, вночі +18 +20. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.