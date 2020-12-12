Непогода в Украине: без света остаются 20 населенных пунктов в трех областях

Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)

В Украине из-за непогоды без света остаются 20 населенных пунктов в Черновицкой, Киевской и Житомирской областях. Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7 утра 12 декабря в результате дождя и сильных порывов ветра остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской, и 4 - в Житомирской областях.

Напомним, вчера в результате ухудшения погодных условий без света остались 173 населенных пунктов в Черновицкой, Киевской и Житомирской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали 1435 дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - были травмированы.

Также сообщалось, что из-за погодных условий 10 декабря состоялись задержки пяти поездов. График поездов восстановили, однако предупредили о возможных изменениях при ухудшении погоды.

Отметим, сегодня в Украине объявили первый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.