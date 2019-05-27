Сегодня в Украине пройдут дожди

Погода в Украине 27 мая 2019 будет преимущественно дождливой, сухо и солнечно только на юге и востоке, температура воздуха днем будет достигать +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины солнечно и без осадков, температура днем от +23 до +26, ночью от +12 до +15. В центральных регионах сухо будет только в Днепропетровской и Винницкой областях, днем от +24 до +27, ночью от +11 до +14. На юге солнечно и тепло, температура воздуха днем от +24 до +28, ночью от +13 до +15. В Крыму также без осадков, днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15.

На западе Украины грозовые дожди обойдут стороной лишь Закарпатскую и Черновицкую области, днем от +24 до +27, ночью от +9 до +13. Дождливо и в северных регионах, днем от +25 до +27, ночью от +10 до +13.

Отметим, из-за сильных дождей в ближайшие дни на западе страны ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 мая кратковременные дожди ожидаются днем и ночью, местами возможны грозы, температура воздуха днем составит от +24 до +26, ночью от +12 до +14, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.