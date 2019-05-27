Сьогодні в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні 27 травня 2019 буде переважно дощовою, сухо та сонячно лише на півдні та сході, температура повітря вдень сягатиме +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сонячно та без опадів, температура вдень від +23 до +26, вночі від +12 до +15. У центральних регіонах сухо буде лише у Дніпропетровській та Вінницькій областях, вдень від +24 до +27, вночі від +11 до +14. На півдні сонячно та тепло, температура повітря вдень від +24 до +28, вночі від +13 до +15. У Криму також без опадів, вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15.

На заході України грозові дощі оминуть лише Закарпатську та Чернівецьку області, вдень від +24 до +27, вночі від +9 до +13. Дощитиме і в північних регіонах, вдень від +25 до +27, вночі від +10 до +13.

Зазначимо, через сильні дощі найближчими днями на заході країни очікуються підйоми рівнів води в річках, в результаті чого існує серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 травня короткочасні дощі очікуються вдень та вночі, місцями можливі грози, температура повітря вдень становитиме від +24 до +26, вночі від +12 до +14, вітер південно-західний, 5-10 м/с.