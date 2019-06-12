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Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34

Новости » Общество    12.06.2019 - 08:05
Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве осадков не ожидается, днем до +33

Погода в Украине 12 июня 2019 будет солнечной, лишь на западе будет дождливо, температура местами прогреется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо и безоблачно, температура днем от +32 до +34, ночью от +16 до +18. В центральных регионах погода будет солнечной и жаркой - днем от +30 до +34, ночью от +17 до +20. На юге осадков тоже не ожидается, температура воздуха днем от +29 до +34, ночью от +18 до +21. В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +18 до +20.

Запад Украины сегодня продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18. В северных областях также ожидаются осадки, днем от +29 до +32, ночью от +15 до +19.

Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 июня днем ожидается солнечная и безоблачная погода, дневная температура воздуха будет колебаться от +31 до +33, ночью от +19 до +21. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34

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