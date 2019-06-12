Сьогодні в Україні переважно сонячно, температура до +34

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві опадів не очікується, вдень до +33

Погода в Україні 12 червня 2019 буде сонячною, лише на заході буде дощити, температура місцями прогріється до +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України буде сухо та безхмарно, температура вдень від +32 до +34, вночі від +16 до +18. У центральних регіонах погода буде також сонячною та спекотною - вдень від +30 до +34, вночі від +17 до +20. На півдні опадів теж не очікується, температура повітря вдень від +29 до +34, вночі від +18 до +21. У Криму без опадів, вдень від +29 до +31, вночі від +18 до +20.

Захід України сьогодні продовжать заливати дощі з грозами, вдень від +25 до +30, вночі від +13 до +18. У північних областях також очікуються опади, вдень від +29 до +32, вночі від +15 до +19.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 червня вдень очікується сонячна та безхмарна погода, денна температура повітря коливатиметься від +31 до +33, вночі від +19 до +21. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.