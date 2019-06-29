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Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +27

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +27
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві без опадів, вдень до +21

Погода в Україні: сьогодні, 29 червня, буде переважно сонячною, лише у східних та північних областях - дощі та місцями грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних, південних та більшості центральних областях погода буде теплою та сухою. Опади прогнозуються у східних, північних та деяких центральних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +27, а вночі від +9 до +17.

У Криму опадів також не очікується, вдень до +25. У східних областях очікуються грози.

Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +27

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, 29 червня погода у столиці буде теплою, опаді не очікується. Стовпчики термометрів вдень досягнуть +21, а вночі опустяться до +11. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +27

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