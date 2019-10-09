Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди

Погода в Украине 9 октября улучшится, температура воздуха поднимется, но ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях ожидаются дожди. Без осадков только в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+6.

На севере страны также дожди. Там температура воздуха днем достигнет +7+11, ночью ожидается -1+4.

Во всех областях ожидается переменная облачность. На востоке страны температура воздуха днем достигнет +10+12, ночью ожидаются заморозки от -1 до -3. В южных областях будет тепло. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается -1+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет 10+12, ночью +3+5.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, бабье лето придет в воскресенье, 13 октября.