Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві буде без опадів, температура +30

Погода в Україні сьогодні, 19 червня, буде дощовою, з грозами, у західних, деяких східних і південних областях температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +28 +30 градусів, вночі +17 +19 градусів. У центральних областях без опадів, температура повітря вдень +28 +30, вночі +17 +19 градусів. На півдні країни очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +29 +32, вночі +17 +21. У Криму без опадів, температура повітря вдень +29 +31, вночі +17 +19.

На заході країни пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень +27 +29, вночі +15 +18 градусів. У північних областях також дощі, температура повітря вдень +27 +29, вночі +16 +18.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 червня буде спекотно і без опадів, температура повітря вдень +28 +30 градусів, вночі +18 +20. Вітер північно-східний, 5-7 м/с.