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Сегодня в Украине ожидаются дожди

Новости » Общество    03.05.2019 - 10:00
Сегодня в Украине ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +18 до +20

Погода в Украине 3 мая 2019 на большей территории страны будет дождливой, однако температура воздуха немного поднимется, и местами будет достигать +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны, кроме Харьковской области, пройдут кратковременные дожди, днем от +17 до +20, ночью от +6 до +9. В центральных областях тоже дожди, днем от +18 до +21, ночью от +6 до +11. На юге без осадков и малооблачно, днем от +20 до +23, ночью от +9 до +11. В Крыму днем от +21 до +23 ночью до +9 +11.

На западе Украины дожди, днем от +17 до +21, ночью от +6 до +9. В северных регионах также ожидаются осадки, днем от +17 до +20, ночью от +6 до +9

Сегодня в Украине ожидаются дожди

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 мая пройдут небольшие дожди, днем от +18 до +20, ночью от +8 до +10, ветер юго-западный, 7-12 м/сек.

.Сегодня в Украине ожидаются дожди

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