ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +18 до +20

Погода в Україні 3 травня 2019 на більшій території країни буде дощовою, однак температура повітря трохи підніметься, і місцями досягатиме +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни, окрім Харківської області, пройдуть короткочасні дощі, вдень від +17 до +20, вночі від +6 до +9. У центральних областях теж дощі, вдень від +18 до +21, вночі від +6 до +11. На півдні без опадів та малохмарно, вдень від +20 до +23, вночі від +9 до +11. У Криму вдень від +21 до +23 вночі до від +9 +11.

На заході України дощі, вдень від +17 до +21, вночі від +6 до +9. У північних регіонах також очікуються опади, вдень від +17 до +20, вночі від +6 до +9

Сьогодні в Україні очікуються дощі

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 3 травня пройдуть невеликі дощі, вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +10, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

.Сьогодні в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються дощі В Україну йде дощовий циклон
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся