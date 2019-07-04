Температура воздуха в Украине продолжит опускаться

Погода в Украина сегодня, 4 июля, будет солнечная, кроме частично северной и частично восточной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе, юге и севере страны солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +20+23, а ночью +11+14. На юге страны температура воздуха днем достигнет +29.

Отмечается, что в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +25+29, а ночью +17+19. Также в Крыму дожди.

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве сегодня солнечная, осадков не будет. Температура воздуха днем +21+23, а ночью +11+13.