Температура повітря в Україні продовжить опускатися

Майже по всій території країни буде сонячно
Погода в Україна сьогодні, 4 липня, буде сонячна, крім частково північної та частково східної частини країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на заході, півдні та півночі країни сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +20+23, а вночі +11+14. На півдні країни температура повітря вдень досягне +29.
Зазначається, що в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях будуть дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +25+29, а вночі +17+19. Також у Криму дощі.
Погода в Києві сьогодні сонячна, опадів не буде. Температура повітря вдень +21+23, а вночі +11+13.