Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +29

Погода в Украине в понедельник, 9 сентября, будет облачной и теплой почти во всех регионах, на Закарпатье ожидаются дожди, температура днем местами поднимется до +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу Укргидрометцентра, неделя начнется с преимущественно сухой и теплой погоды. В Закарпатской области в течение дня возможны дожди, ночью будет сухо. Средняя температура по стране будет держаться в пределах +25...+28 градусов, в Дніпроперовській области возможно повышение до +29.

Ночью будет прохладно в северных и восточных областях, там прогнозируется от +8 до +14. На остальной территории ночью будет от +12 до +16 градусов.

В Крыму сегодня также ожидается облачная, но жаркая погода. Днем температура на полуострове будет колебаться от +26 до +28, ночью ожидается от +14 до +16.

Погода в Киеве на сегодня

Как сообщают синоптики, в столице сегодня, 9 сентября, ожидается облачная и теплая погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28, ночью термометры покажут от +13 до +15 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские синоптики дали прогноз на начало недели. В период с 9 по 12 сентября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +26...+28 градусов, однако ближе к концу недели начнет снижаться. Осадков в начале недели не прогнозируется.