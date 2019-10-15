Сьогодні в Україні очікується до +23

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +23

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде як і раніше теплою та сонячною, вдень прогнозується до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні в усіх областях України буде тепло та малохмарно. Середня температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +23 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +5...+8 на заході, до +7...+11 в інших регіонах.

У Криму сьогодні також очікується тепла та сонячна погода. Вдень від +21 до +23, вночі від +8 до +10.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують утримання теплої та малохмарної погоди. Вдень термометри у столиці будуть коливатися від +21 до +23, вночі покажуть +8...+10. Вітер південний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завдяки антициклону Lisbeth в Україні у вівторок, 15 жовтня, збережеться тепла погода. Прогнозувалася температура повітря в межах +17...+23 градусів.